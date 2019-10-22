Son Dakika Haberleri: Spot piyasada elektrik fiyatları
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Spot piyasada elektrik fiyatları

47 dakika önce

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 335 lira, en düşük 169 lira 99 kuruş olarak belirlendi.

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Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 335 lira, en düşük 169 lira 99 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 2,8 artarak 111 milyon 323 bin 262 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 18.00'de 335 lira, en düşük saat 00.00 ve 04.00'te 169 lira 99 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 285 lira 34 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 290 lira 9 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 333 lira 4 kuruş, en düşük 169 lira 99 kuruştan işlem gördü.

Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 02:32 Kaynak: AA
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