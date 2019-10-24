Son Dakika Haberleri: Spot piyasada elektrik fiyatları
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Spot piyasada elektrik fiyatları

3 dakika önce

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 332 lira 54 kuruş, en düşük 175 lira olarak belirlendi.

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Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 332 lira 54 kuruş, en düşük 175 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 1,08 artarak 118 milyon 368 bin 280 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 18.00'de 332 lira 54 kuruş, en düşük saat 00.00'da 175 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 303 lira 15 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 305 lira 2 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 335 lira, en düşük 169 lira 99 kuruştan işlem gördü.

Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 02:20 Kaynak: AA
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