Son Dakika Haberleri: Spot piyasada elektrik fiyatları
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Spot piyasada elektrik fiyatları

56 dakika önce

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 329 lira 34 kuruş, en düşük 100 lira 1 kuruş olarak belirlendi.

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Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 329 lira 34 kuruş, en düşük 100 lira 1 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 31,36 azalarak 78 milyon 88 bin 697 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 19.00'da 329 lira 34 kuruş, en düşük saat 09.00'da 100 lira 1 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 239 lira 77 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 242 lira 24 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 334 lira 93 kuruş, en düşük 269 liradan işlem gördü.

Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 26.10.2019 02:20 Kaynak: AA
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