Son Dakika Haberleri: Spot piyasada elektrik fiyatları
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Spot piyasada elektrik fiyatları

7 saat önce

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 330 lira 74 kuruş, en düşük 100 lira 1 kuruş olarak belirlendi.

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Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 330 lira 74 kuruş, en düşük 100 lira 1 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 39,18 artarak 113 milyon 823 bin 252 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 18.00'de 330 lira 74 kuruş, en düşük saat 03.00'te 100 lira 1 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 268 lira 55 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 276 lira 64 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 324 lira 8 kuruş, en düşük 68 lira 99 kuruştan işlem gördü.

Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 03.11.2019 02:18 Kaynak: AA
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