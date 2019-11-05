Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 336 lira, en düşük 199 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 1,61 azalarak 122 milyon 393 bin 165 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 18.00'de 336 lira, en düşük saat 04.00 ve 13.00'te 199 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 283 lira 4 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 285 lira 69 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 338 lira, en düşük 168 liradan işlem gördü.