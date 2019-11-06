Son Dakika Haberleri: Spot piyasada elektrik fiyatları
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Spot piyasada elektrik fiyatları

7 saat önce

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 338 lira, en düşük 198 lira 99 kuruş olarak belirlendi.

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Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 338 lira, en düşük 198 lira 99 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 5,72 artarak 129 milyon 390 bin 85 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 18.00'de 338 lira, en düşük saat 00.00'da 198 lira 99 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 294 lira 22 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 297 lira 96 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 336 lira, en düşük 199 liradan işlem gördü.

Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 02:22 Kaynak: AA
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