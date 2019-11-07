Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 333 lira 19 kuruş, en düşük 199 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 0,9 azalarak 128 milyon 210 bin 597 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 18.00'de 333 lira 19 kuruş, en düşük saat 03.00'te 199 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 295 lira 95 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 298 lira 83 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 338 lira, en düşük 198 lira 99 kuruştan işlem gördü.