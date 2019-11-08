Son Dakika Haberleri: Spot piyasada elektrik fiyatları
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Spot piyasada elektrik fiyatları

7 saat önce

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 338 lira, en düşük 271 lira 78 kuruş olarak belirlendi.

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Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 338 lira, en düşük 271 lira 78 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 2,85 artarak 131 milyon 861 bin 787 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 18.00'de 338 lira, en düşük saat 04.00'te 271 lira 78 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 311 lira 51 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 312 lira 56 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 333 lira 19 kuruş, en düşük 199 liradan işlem gördü.

Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 02:36 Kaynak: AA
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