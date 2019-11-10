Son Dakika Haberleri: Spot piyasada elektrik fiyatları
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Spot piyasada elektrik fiyatları

6 saat önce

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 397 lira 15 kuruş, en düşük 271 lira 77 kuruş olarak belirlendi.

Spot piyasada elektrik fiyatları, System.String[]

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 397 lira 15 kuruş, en düşük 271 lira 77 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 43,1 artarak 138 milyon 322 bin 979 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 18.00'da 397 lira 15 kuruş, en düşük saat 05.00'te 271 lira 77 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 320 lira 69 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 325 lira 11 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 328 lira 45 kuruş, en düşük 167 lira 99 kuruştan işlem gördü.

Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 02:16 Kaynak: AA
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