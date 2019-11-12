Son Dakika Haberleri: Spot piyasada elektrik fiyatları
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Spot piyasada elektrik fiyatları

7 saat önce

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 336 lira, en düşük 271 lira 78 kuruş olarak belirlendi.

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Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 336 lira, en düşük 271 lira 78 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 0,2 artarak 128 milyon 376 bin 524 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 17.00 ve 18.00'de 336 lira, en düşük saat 04.00'te 271 lira 78 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 312 lira 83 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 314 lira 48 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 336 lira 1 kuruş, en düşük 239 lira 99 kuruştan işlem gördü.

Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 02:20 Kaynak: AA
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