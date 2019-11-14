Son Dakika Haberleri: Spot piyasada elektrik fiyatları
Son Dakika Ekonomi Spot piyasada elektrik fiyatları - Son Dakika Ekonomi

Spot piyasada elektrik fiyatları

6 saat önce

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 332 lira 19 kuruş, en düşük 200 lira 1 kuruş olarak belirlendi.

Spot piyasada elektrik fiyatları, System.String[]

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 332 lira 19 kuruş, en düşük 200 lira 1 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 0,92 azalarak 123 milyon 904 bin 942 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 18.00'de 332 lira 19 kuruş, en düşük saat 00.00, 03.00 ve 04.00'te 200 lira 1 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 296 lira 15 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 300 lira 89 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 334 lira 12 kuruş, en düşük 199 liradan işlem gördü.

Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 02:32 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



5 kız öğrenciye tacizle suçlanan öğretmen tutuklandı
Cinsel saldırıdan suçlanan genci, gizlice çektiği cinsel ilişki videosu kurtardı Pes dedirten sapıklık! Eşeğin cinsel organını iple bağladılar

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.11.2019 20:55:28. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Spot piyasada elektrik fiyatları
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]