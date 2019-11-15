Son Dakika Haberleri: Spot piyasada elektrik fiyatları
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Spot piyasada elektrik fiyatları

6 saat önce

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 330 lira 55 kuruş, en düşük 271 lira 77 kuruş olarak belirlendi.

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Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 330 lira 55 kuruş, en düşük 271 lira 77 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 0,47 artarak 124 milyon 489 bin 183 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 19.00'da 330 lira 55 kuruş, en düşük saat 04.00'te 271 lira 77 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin ağırlıklı ortalama fiyatı 313 lira 258 kuruş, aritmetik ortalama fiyatı ise 312 lira 34 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 332 lira 19 kuruş, en düşük 200 lira 1 kuruştan işlem gördü.

Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 02:24 Kaynak: AA
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