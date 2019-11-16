Son Dakika Haberleri: Spot piyasada elektrik fiyatları
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Spot piyasada elektrik fiyatları

6 saat önce

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 333 lira 65 kuruş, en düşük 50 lira olarak belirlendi.

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Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 333 lira 65 kuruş, en düşük 50 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 31,96 azalarak, 84 milyon 691 bin 724 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 18.00'de 333 lira 65 kuruş, en düşük saat 09.00'da 50 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin ağırlıklı ortalama fiyatı 245 lira 69 kuruş, aritmetik ortalama fiyatı ise 247 lira 79 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 330 lira 55 kuruş, en düşük 271 lira 77 kuruştan işlem gördü.

Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 02:18 Kaynak: AA
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