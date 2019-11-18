Son Dakika Haberleri: Spot piyasada elektrik fiyatları
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Spot piyasada elektrik fiyatları

6 saat önce

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 330 lira 81 kuruş, en düşük 227 lira 40 kuruş olarak belirlendi.

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Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 330 lira 81 kuruş, en düşük 227 lira 40 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 0,18 azalarak, 127 milyon 89 bin 319 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 17.00'de 330 lira 81 kuruş, en düşük saat 04.00'te 227 lira 40 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin ağırlıklı ortalama fiyatı 312 lira 14 kuruş, aritmetik ortalama fiyatı ise 310 lira 50 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 335 lira, en düşük 211 lira 41 kuruştan işlem gördü.

Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 02:22 Kaynak: AA
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