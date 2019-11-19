Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 336 lira, en düşük 200 lira 1 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 2,70 azalarak, 123 milyon 653 bin 138 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 17.00'de 336 lira, en düşük saat 05.00'te 200 lira 1 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin ağırlıklı ortalama fiyatı 301 lira 8 kuruş, aritmetik ortalama fiyatı ise 297 lira 27 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 330 lira 81 kuruş, en düşük 227 lira 40 kuruştan işlem gördü.