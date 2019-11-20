Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 336 lira 1 kuruş, en düşük 250 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 4,81 artarak, 129 milyon 601 bin 344 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 17.00 ve 18.00'de 336 lira 1 kuruş, en düşük saat 03.00 ve 04.00'te 250 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin ağırlıklı ortalama fiyatı 315 lira 41 kuruş, aritmetik ortalama fiyatı ise 313 lira 6 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 336 lira, en düşük 200 lira 1 kuruştan işlem gördü.