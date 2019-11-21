Son Dakika Haberleri: Spot piyasada elektrik fiyatları
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Spot piyasada elektrik fiyatları

6 saat önce

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 330 lira 43 kuruş, en düşük 271 lira 77 kuruş olarak belirlendi.

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Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 330 lira 43 kuruş, en düşük 271 lira 77 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 5,35 artarak, 136 milyon 542 bin 489 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 17.00'de 330 lira 43 kuruş, en düşük saat 02.00'de 271 lira 77 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin ağırlıklı ortalama fiyatı 316 lira 89 kuruş, aritmetik ortalama fiyatı ise 314 lira 38 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 336 lira 1 kuruş, en düşük 250 liradan işlem gördü.

Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 02:28 Kaynak: AA
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