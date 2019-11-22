Son Dakika Haberleri: Spot piyasada elektrik fiyatları
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Spot piyasada elektrik fiyatları

7 saat önce

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 330 lira 10 kuruş, en düşük 200 lira 1 kuruş olarak belirlendi.

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Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 330 lira 10 kuruş, en düşük 200 lira 1 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 10,07 azalarak 122 milyon 791 bin 546 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 18.00'de 330 lira 10 kuruş, en düşük saat 04.00'te 200 lira 1 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin ağırlıklı ortalama fiyatı 304 lira 19 kuruş, aritmetik ortalama fiyatı ise 301 lira 46 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 330 lira 43 kuruş, en düşük 271 lira 77 kuruştan işlem gördü.

Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 02:38 Kaynak: AA
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