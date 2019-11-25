Son Dakika Haberleri: Spot piyasada elektrik fiyatları
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Spot piyasada elektrik fiyatları

6 saat önce

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 338 lira 1 kuruş, en düşük 200 lira olarak belirlendi.

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Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 338 lira 1 kuruş, en düşük 200 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 13,4 artarak 145 milyon 35 bin 826 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 17.00 ve 18.00'de 338 lira 1 kuruş, en düşük saat 04.00'te 200 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin ağırlıklı ortalama fiyatı 319 lira 79 kuruş, aritmetik ortalama fiyatı ise 315 lira 90 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 331 lira 44 kuruş, en düşük 198 lira 99 kuruştan işlem gördü.

Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 02:26 Kaynak: AA
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