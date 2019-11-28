Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 335 lira 1 kuruş, en düşük 172 lira 99 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 6,2 azalarak 130 milyon 40 bin 654 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 17.00'de 335 lira 1 kuruş, en düşük saat 04.00'te 172 lira 99 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin ağırlıklı ortalama fiyatı 304 lira 28 kuruş, aritmetik ortalama fiyatı ise 299 lira 55 kuruş olarak gerçekleşti.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 329 lira 25 kuruş, en düşük 269 liradan işlem gördü.