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Spot piyasada elektrik fiyatları

6 saat önce

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 324 lira 63 kuruş, en düşük 50 lira olarak belirlendi.

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Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 324 lira 63 kuruş, en düşük 50 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 16,25 azalarak 110 milyon 492 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 18.00'de 324 lira 63 kuruş, en düşük saat 08.00'de 50 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 285 lira 43 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 289 lira 5 kuruş olarak gerçekleşti.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 332 lira 13 kuruş, en düşük 271 lira 78 kuruştan işlem gördü.

Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 02:20 Kaynak: AA
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