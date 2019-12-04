Son Dakika Haberleri: Spot piyasada elektrik fiyatları
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Spot piyasada elektrik fiyatları

6 saat önce

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 322 lira 55 kuruş, en düşük 200 lira olarak belirlendi.

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Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 322 lira 55 kuruş, en düşük 200 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 2,71 azalarak 133 milyon 209 bin 578 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 17.00'de 322 lira 55 kuruş, en düşük saat 03.00 ve 04.00'te 200 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 296 lira 11 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 300 lira 23 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 331 lira 29 kuruş, en düşük 184 lira 99 kuruştan işlem gördü.

Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 02:24 Kaynak: AA
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