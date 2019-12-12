Spot piyasada elektrik fiyatları - Son Dakika
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Spot piyasada elektrik fiyatları

6 saat önce

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 335 lira, en düşük 200 lira olarak belirlendi.

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Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 335 lira, en düşük 200 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 2,24 azalarak 141 milyon 724 bin 58 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 09.00, 10.00 ve 11.00'de 335 lira, en düşük saat 04.00'te 200 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 308 lira 86 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 312 lira 27 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 338 lira, en düşük 254 lira 58 kuruştan işlem gördü.

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 02:18 Kaynak: AA
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