Spot piyasada elektrik fiyatları - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Spot piyasada elektrik fiyatları - Son Dakika Ekonomi

Spot piyasada elektrik fiyatları

6 saat önce

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 316 lira 93 kuruş, en düşük 169 lira 99 kuruş olarak belirlendi.

Spot piyasada elektrik fiyatları, System.String[]

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 316 lira 93 kuruş, en düşük 169 lira 99 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 16,03 azalarak 118 milyon 994 bin 5 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 11.00'de 316 lira 93 kuruş, en düşük saat 05.00'te 169 lira 99 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 280 lira 34 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 284 lira 97 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 335 lira, en düşük 200 liradan işlem gördü.

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 02:24 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Ziraat Bankası, Simit Sarayı'nın yüzde 51'ini devralıyor
İngiltere Kraliçesi sosyal medya sorumlusu arıyor! 380 bin lira kazanacak Volkswagen, fabrika yatırımı için Türkiye kararını bir kez daha erteledi İYİ Parti, asgari ücretin 2 bin 650 lira olmasını önerdi

Son Dakika Haberleri
20:37 Mansur Yavaş'ın yurt dışından bulduğu kredi Meclis'te kabul edildi. - Son Dakika Ekonomi
20:14 Borsa İstanbul'da iki rekor birden yaşandı - Son Dakika Ekonomi
19:26 OYAK Türkiye'nin karbon siyahı ihtiyacının tamamını karşılayacak - Son Dakika Ekonomi
19:07 Turcomoney "Türkiye'ye ve Dünyaya Değer Katanlar Ödülleri" - Son Dakika Ekonomi
19:02 "VAR ile ilgili tüm soruların muhatabı Federasyon" - Son Dakika Ekonomi
17:16 Ziraat Bankası, Simit Sarayı'nın yüzde 51'ini devralıyor - Son Dakika Ekonomi
16:25 İngiltere Kraliçesi sosyal medya sorumlusu arıyor! 380 bin lira kazanacak - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.12.2019 20:38:27. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Spot piyasada elektrik fiyatları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]