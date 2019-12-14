Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 321 lira 97 kuruş, en düşük 116 lira 58 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 21,19 azalarak 93 milyon 768 bin 564 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 18.00'de 321 lira 97 kuruş, en düşük saat 08.00'de 116 lira 58 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 263 lira 55 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 267 lira 70 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 316 lira 93 kuruş, en düşük 169 lira 99 kuruştan işlem gördü.