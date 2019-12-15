Spot piyasada elektrik fiyatları - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Spot piyasada elektrik fiyatları - Son Dakika Ekonomi

Spot piyasada elektrik fiyatları

7 saat önce

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 335 lira 1 kuruş, en düşük 99 lira 98 kuruş olarak belirlendi.

Spot piyasada elektrik fiyatları, System.String[]

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 335 lira 1 kuruş, en düşük 99 lira 98 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 34,36 artarak 125 milyon 987 bin 87 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 17.00'de 335 lira 1 kuruş, en düşük saat 04.00'te 99 lira 98 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 289 lira 73 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 298 lira 41 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 321 lira 97 kuruş, en düşük 116 lira 58 kuruştan işlem gördü.

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.12.2019 02:18 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Vatandaşlara önemli uyarı! 3-6 ve 7 numara plastiklerden uzak durun
Hobi olarak başladı, kendi işinin patronu oldu Ücretli poşet uygulaması sonucu yurt genelinde poşet kullanımı yüzde 77 düştü Emre Kartaloğlu: Esnaf ve tüccar e-faturaya hazır değil

Son Dakika Haberleri
21:16 Banu Dedeman: "Arzumuz Palandöken'in dünyanın kayak merkezi haline gelmesi" - Son Dakika Ekonomi
20:57 Bakan Selçuk'tan Doğa Koleji açıklaması - Son Dakika Ekonomi
20:46 BDDK: Asılsız habere ilişkin olarak tüm yasal haklarımız sonuna kadar kullanılacaktır - Son Dakika Ekonomi
20:44 Dedemanlar'ın arzusu Palandöken'in dünyanın kayak merkezi haline gelmesi - Son Dakika Ekonomi
18:53 Alman otomotiv sektöründe durgunluk - Son Dakika Ekonomi
18:33 Vatandaşlara önemli uyarı! 3-6 ve 7 numara plastiklerden uzak durun - Son Dakika Ekonomi
16:30 Hobi olarak başladı, kendi işinin patronu oldu - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.12.2019 21:25:26. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Spot piyasada elektrik fiyatları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]