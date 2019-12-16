Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 335 lira 1 kuruş, en düşük 200 lira 1 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 10,54 artarak 139 milyon 276 bin 236 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 17.00'te 335 lira 1 kuruş, en düşük saat 04.00'te 200 lira 1 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 309 lira 18 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 312 lira 7 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 335 lira 1 kuruş, en düşük 99 lira 98 kuruştan işlem gördü.