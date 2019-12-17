Spot piyasada elektrik fiyatları - Son Dakika
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Spot piyasada elektrik fiyatları

6 saat önce

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 335 lira 1 kuruş, en düşük 269 lira olarak belirlendi.

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Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 335 lira 1 kuruş, en düşük 269 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 2,19 artarak 142 milyon 337 bin 461 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 17.00'de 335 lira 1 kuruş, en düşük saat 03.00'te 269 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 316 lira 6 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 317 lira 74 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 335 lira 1 kuruş, en düşük 200 lira 1 kuruştan işlem gördü.

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 02:40 Kaynak: AA
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