Spot piyasada elektrik fiyatları - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Spot piyasada elektrik fiyatları - Son Dakika Ekonomi

Spot piyasada elektrik fiyatları

6 saat önce

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 327 lira 99 kuruş, en düşük 268 lira 99 kuruş olarak belirlendi.

Spot piyasada elektrik fiyatları, System.String[]

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 327 lira 99 kuruş, en düşük 268 lira 99 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 6,6 azalarak 135 milyon 391 bin 258 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 09.00'da 327 lira 99 kuruş, en düşük saat 04.00'te 268 lira 99 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 310 lira 94 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 312 lira 36 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 335 lira, en düşük 278 lira 48 kuruştan işlem gördü.

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 02:20 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: İstanbul Şehir Üniversitesi, Marmara Üniversitesi'ne devredildi
Son dakika: Google'dan 20 ülkede yaşanan erişim kesintisiyle ilgili açıklama yapıldı Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden rüşvet iddialarına yanıt: Yetim hakkını korumakta tereddüt etmeyeceğiz Rekabet Kurumu açıkladı: Google'un sözlü savunma toplantısı 5 Şubat'ta yapılacak

Son Dakika Haberleri
21:06 Avrupa borsaları günü Almanya hariç yükselişle tamamladı - Son Dakika Ekonomi
20:30 EBRD'den Enerjisa'ya 100 milyon dolar karşılığı Türk lirası finansman - Son Dakika Ekonomi
19:50 Gümrük Laboratuvar Müdürlüklerinin toplam metot sayısı arttı - Son Dakika Ekonomi
19:46 SPK haftalık bülteni - Son Dakika Ekonomi
19:17 Şehir Üniversitesi, Marmara’ya devredildi - Son Dakika Ekonomi
18:57 Son dakika: İstanbul Şehir Üniversitesi, Marmara Üniversitesi'ne devredildi - Son Dakika Ekonomi
18:14 Son dakika: Google'dan 20 ülkede yaşanan erişim kesintisiyle ilgili açıklama yapıldı - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.12.2019 21:10:42. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Spot piyasada elektrik fiyatları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]