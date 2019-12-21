Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 316 lira 19 kuruş, en düşük 128 lira 27 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 29,4 azalarak 84 milyon 166 bin 176 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 18.00'de 316 lira 19 kuruş, en düşük saat 09.00'da 128 lira 27 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 217 lira 40 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 220 lira 756 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 316, en düşük 200 liradan işlem gördü.