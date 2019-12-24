Spot piyasada elektrik fiyatları - Son Dakika
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Spot piyasada elektrik fiyatları

7 saat önce

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 324 lira 45 kuruş, en düşük 172 lira 99 kuruş olarak belirlendi.

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Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 324 lira 45 kuruş, en düşük 172 lira 99 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 7,99 azalarak 130 milyon 16 bin 682 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 11.00'de 324 lira 45 kuruş, en düşük saat 04.00 ve 23.00'te 172 lira 99 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 287 lira 50 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 292 lira 79 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 333 lira 27 kuruş, en düşük 200 lira 1 kuruştan işlem gördü.

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 02:24 Kaynak: AA
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