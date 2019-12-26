Spot piyasada elektrik fiyatları - Son Dakika
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Spot piyasada elektrik fiyatları

6 saat önce

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 330 lira 80 kuruş, en düşük 153 lira 97 kuruş olarak belirlendi.

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Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 330 lira 80 kuruş, en düşük 153 lira 97 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 3 azalarak 122 milyon 353 bin 45 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 17.00'de 330 lira 80 kuruş, en düşük saat 04.00'te 153 lira 97 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 278 lira 18 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 285 lira 17 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 326 lira 59 kuruştan, en düşük 172 liradan işlem gördü.

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 02:18 Kaynak: AA
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