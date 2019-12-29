Spot piyasada elektrik fiyatları - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Spot piyasada elektrik fiyatları - Son Dakika Ekonomi

Spot piyasada elektrik fiyatları

6 saat önce

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 328 lira 7 kuruş, en düşük 45 lira olarak belirlendi.

Spot piyasada elektrik fiyatları, System.String[]

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 328 lira 7 kuruş, en düşük 45 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 24 artarak 117 milyon 690 bin 527 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 11.00'de 328 lira 7 kuruş, en düşük saat 03.00 ve 04.00'te 45 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 250 lira 22 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 266 lira 17 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 314 lira 48 kuruş, en düşük 121 lira 75 kuruştan işlem gördü.

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.12.2019 02:28 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İçişleri Bakanı Soylu'dan Kanal İstanbul açıklaması: Birileri çatlasa da patlasa da yapılacak
Yunanistan Başbakanı Miçotakis: Türkiye ile sorunu diyalog yoluyla çözemezsek BM'ye gideceğiz Yerli arabanın bataryası 60 liraya dolacak, 500 km yol gidilebilecek 80 milyon lira büyük ikramiye çekilişinde son hazırlıklar yapıldı

Son Dakika Haberleri
20:20 İçişleri Bakanı Soylu'dan Kanal İstanbul açıklaması: Birileri çatlasa da patlasa da yapılacak - Son Dakika Ekonomi
19:55 Erdoğan ile Merkel Libya ve Suriye'yi görüştü - Son Dakika Ekonomi
17:35 Yunanistan Başbakanı Miçotakis: Türkiye ile sorunu diyalog yoluyla çözemezsek BM'ye gideceğiz - Son Dakika Ekonomi
16:35 TİSK'in yeni yönetimi belirlendi - Son Dakika Ekonomi
16:05 Yerli arabanın bataryası 60 liraya dolacak, 500 km yol gidilebilecek - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.12.2019 21:03:49. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Spot piyasada elektrik fiyatları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]