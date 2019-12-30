Spot piyasada elektrik fiyatları - Son Dakika
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Spot piyasada elektrik fiyatları

6 saat önce

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 335 lira 1 kuruş, en düşük 111 lira 35 kuruş olarak belirlendi.

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Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 335 lira 1 kuruş, en düşük 111 lira 35 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 4,75 artarak 123 milyon 282 bin 136 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 17.00'de 335 lira 1 kuruş, en düşük saat 04.00'te 111 lira 35 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 275 lira 10 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 285 lira 77 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 328 lira 7 kuruş, en düşük 45 liradan işlem gördü.

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 02:18 Kaynak: AA
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