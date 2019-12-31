Spot piyasada elektrik fiyatları - Son Dakika
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Spot piyasada elektrik fiyatları

6 saat önce

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 316 lira 22 kuruş, en düşük 179 lira 99 kuruş olarak belirlendi.

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Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 316 lira 22 kuruş, en düşük 179 lira 99 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 11 azalarak 109 milyon 660 bin 409 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 18.00'de 316 lira 22 kuruş, en düşük saat 05.00'te 179 lira 99 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 284 lira 06 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 286 lira 84 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 335 lira 1 kuruş, en düşük 111 lira 35 kuruştan işlem gördü.

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 02:24 Kaynak: AA
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