Spot piyasada elektrik fiyatları - Son Dakika
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Spot piyasada elektrik fiyatları

6 saat önce

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 343 lira 4 kuruş, en düşük 184 lira 99 kuruş olarak belirlendi.

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Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 343 lira 4 kuruş, en düşük 184 lira 99 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 3,17 artarak 150 milyon 710 bin 868 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 17.00'de 343 lira 4 kuruş, en düşük saat 04.00'te 184 lira 99 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 311 lira 24 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 316 lira 275 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 331 lira 52 kuruş, en düşük 180 liradan işlem gördü.

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 02:24 Kaynak: AA
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