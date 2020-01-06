Spot piyasada elektrik fiyatları - Son Dakika
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Spot piyasada elektrik fiyatları

6 saat önce

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 338 lira 16 kuruş, en düşük 178 lira olarak belirlendi.

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Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 338 lira 16 kuruş, en düşük 178 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 5,81 artarak 148 milyon 857 bin 769 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 11.00'de 338 lira 16 kuruş, en düşük saat 04.00'te 178 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 304 lira 19 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 310 lira 21 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 338 lira 45 kuruş, en düşük 174 lira 13 kuruştan işlem gördü.

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 02:30 Kaynak: AA
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