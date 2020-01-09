Spot piyasada elektrik fiyatları - Son Dakika
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Spot piyasada elektrik fiyatları

6 saat önce

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 348 lira 1 kuruş, en düşük 260 lira 1 kuruş olarak belirlendi.

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Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 348 lira 1 kuruş, en düşük 260 lira 1 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 1,6 artarak 164 milyon 198 bin 432 lira oldu. Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek saat 17.00'de 348 lira 1 kuruş, en düşük saat 03.00'te 260 lira 1 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 328 lira 20 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 330 lira 81 kuruş oldu. Spot piyasada bir megavatsaat elektrik, bugün en yüksek 343 lira 94 kuruş, en düşük 225 lira 42 kuruştan işlem gördü.

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 02:30 Kaynak: AA
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