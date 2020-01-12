Spot piyasada elektrik fiyatları - Son Dakika
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Spot piyasada elektrik fiyatları

6 saat önce

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 344 lira 59 kuruş, en düşük 238 lira 41 kuruş olarak belirlendi.

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Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 344 lira 59 kuruş, en düşük 238 lira 41 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 16,13 artarak 153 milyon 548 bin 966 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 17.00'de 344 lira 59 kuruş, en düşük saat 03.00'te 238 lira 41 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 315 lira 54 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 320 lira 10 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 330 lira 62 kuruş, en düşük 253 lira 42 kuruştan işlem gördü.

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.01.2020 02:20 Kaynak: AA
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