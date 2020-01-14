Spot piyasada elektrik fiyatları - Son Dakika
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Spot piyasada elektrik fiyatları

6 saat önce

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 340 lira, en düşük 280 lira olarak belirlendi.

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Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 340 lira, en düşük 280 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 2,94 azalarak 153 milyon 584 bin 745 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 09.00'da 340 lira, en düşük saat 03.00 ve 04.00'te 280 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 325 lira 19 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 326 lira 82 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 345 lira 1 kuruş, en düşük 249 lira 99 kuruştan işlem gördü.

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 02:22 Kaynak: AA
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