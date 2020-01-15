Spot piyasada elektrik fiyatları - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Spot piyasada elektrik fiyatları - Son Dakika Ekonomi

Spot piyasada elektrik fiyatları

7 saat önce

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 335 lira 90 kuruş, en düşük 245 lira olarak belirlendi.

Spot piyasada elektrik fiyatları, System.String[]

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 335 lira 90 kuruş, en düşük 245 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 0,78 azalarak 152 milyon 372 bin 292 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 09.00'da 335 lira 90 kuruş, en düşük saat 03.00'te 245 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 316 lira 82 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 318 lira 747 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 340 lira, en düşük 280 liradan işlem gördü.

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 02:20 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşını bitirecek anlaşma imzalandı
Türkiye'nin ilk yerli ve milli motoru teslim edildi 73 kişiyi 20 milyon TL dolandıran Ponzi Arzu'ya verilen ceza belli oldu Motorine gelen 20 kuruş indirim, pompa fiyatlarına yansımadı

Son Dakika Haberleri
21:04 ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşını bitirecek anlaşma imzalandı - Son Dakika Ekonomi
20:54 Avrupa borsaları karışık seyirle kapandı - Son Dakika Ekonomi
19:27 Türkiye'nin ilk yerli ve milli motoru teslim edildi - Son Dakika Ekonomi
18:38 Borsada işlem hacmi sıralaması - Son Dakika Ekonomi
18:38 Borsada en çok değer kazanan hisseler - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.01.2020 21:35:26. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Spot piyasada elektrik fiyatları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]