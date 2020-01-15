Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 335 lira 90 kuruş, en düşük 245 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 0,78 azalarak 152 milyon 372 bin 292 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 09.00'da 335 lira 90 kuruş, en düşük saat 03.00'te 245 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 316 lira 82 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 318 lira 747 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 340 lira, en düşük 280 liradan işlem gördü.