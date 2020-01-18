Spot piyasada elektrik fiyatları - Son Dakika
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Spot piyasada elektrik fiyatları

17 dakika önce

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 336 lira 17 kuruş, en düşük 181 lira 98 kuruş olarak belirlendi.

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Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 336 lira 17 kuruş, en düşük 181 lira 98 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 7,66 azalarak 132 milyon 329 bin 318 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 19.00'da 336 lira 17 kuruş, en düşük saat 09.00'da 181 lira 98 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 297 lira 17 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 298 lira 99 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 331 lira 92 kuruş, en düşük 275 lira 89 kuruştan işlem gördü.

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 02:18 Kaynak: AA
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