Spot piyasada elektrik fiyatları - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Spot piyasada elektrik fiyatları - Son Dakika Ekonomi

Spot piyasada elektrik fiyatları

7 saat önce

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 340 lira 2 kuruş, en düşük 228 lira 58 kuruş olarak belirlendi.

Spot piyasada elektrik fiyatları, System.String[]

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 340 lira 2 kuruş, en düşük 228 lira 58 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 20,76 artarak 159 milyon 807 bin 234 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 09.00'da 340 lira 2 kuruş, en düşük saat 04.00'te 228 lira 58 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 315 lira 38 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 319 lira 44 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 336 lira 17 kuruş, en düşük 181 lira 98 kuruştan işlem gördü.

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 02:16 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Katar, Libya'nın doğusunda petrol üretiminin durdurulmasını şiddetle kınadı
KKTC Dışişleri Bakanı Özersay'dan Yavuz sondaj gemisi açıklaması Son 5 yılda satılmayan biletlere çıkan ikramiye tutarı açıklandı Dışişleri Bakanlığı duyurdu! Yavuz sondaj gemisi KKTC'nin güneyindeki 'G' noktasına intikal etti

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.01.2020 21:22:23. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Spot piyasada elektrik fiyatları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]