Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 340 lira 84 kuruş, en düşük 243 lira 98 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 2,20 azalarak 156 milyon 289 bin 187 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 18.00'de 340 lira 84 kuruş, en düşük saat 04.00'te 243 lira 98 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 318 lira 36 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 321 lira 10 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 340 lira 2 kuruş, en düşük 228 lira 58 kuruştan işlem gördü.