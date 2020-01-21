Spot piyasada elektrik fiyatları - Son Dakika
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Spot piyasada elektrik fiyatları

6 saat önce

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 345 lira 1 kuruş, en düşük 250 lira olarak belirlendi.

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Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 345 lira 1 kuruş, en düşük 250 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 1,12 artarak 158 milyon 47 bin 438 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 17.00'de 345 lira 1 kuruş, en düşük saat 04.00'te 250 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 324 lira, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 326 lira 57 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 340 lira 84 kuruş, en düşük 243 lira 98 kuruştan işlem gördü.

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 02:18 Kaynak: AA
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