Spot piyasada elektrik fiyatları - Son Dakika
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Spot piyasada elektrik fiyatları

6 saat önce

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 338 lira 48 kuruş, en düşük 275 lira 88 kuruş olarak belirlendi.

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Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 338 lira 48 kuruş, en düşük 275 lira 88 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 1,99 azalarak 154 milyon 896 bin 541 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 09.00'da 338 lira 48 kuruş, en düşük saat 04.00'te 275 lira 88 olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 321 lira 43 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 322 lira 72 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 345 lira 1 kuruş, en düşük 250 liradan işlem gördü.

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 02:20 Kaynak: AA
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