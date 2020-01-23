Spot piyasada elektrik fiyatları - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Spot piyasada elektrik fiyatları - Son Dakika Ekonomi

Spot piyasada elektrik fiyatları

7 saat önce

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 344 lira 43 kuruş, en düşük 210 lira olarak belirlendi.

Spot piyasada elektrik fiyatları, System.String[]

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 344 lira 43 kuruş, en düşük 210 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 4,24 azalarak 161 milyon 465 bin 188 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 18.00'de 344 lira 43 kuruş, en düşük saat 04.00'te 210 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 321 lira 51 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 324 lira 1 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 338 lira 48 kuruş, en düşük 275 lira 88 kuruştan işlem gördü.

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 02:28 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, Brexit tasarısını onayladı
Rum kesiminde Doğu Akdeniz paniği: Bilgiler Türkiye'nin elinde Turgutlu Belediyesi'nden çalışanlara yüzde 35 zam ve kadınlara ayda bir gün izin Çin'de satış hedeflerini tutturamayan şirket çalışanları ceza olarak emekletildi!

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.01.2020 21:28:25. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Spot piyasada elektrik fiyatları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]