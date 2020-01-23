Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 344 lira 43 kuruş, en düşük 210 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 4,24 azalarak 161 milyon 465 bin 188 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 18.00'de 344 lira 43 kuruş, en düşük saat 04.00'te 210 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 321 lira 51 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 324 lira 1 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 338 lira 48 kuruş, en düşük 275 lira 88 kuruştan işlem gördü.