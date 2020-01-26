Spot piyasada elektrik fiyatları - Son Dakika
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Spot piyasada elektrik fiyatları

6 saat önce

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 338 lira 20 kuruş, en düşük 247 lira 48 kuruş olarak belirlendi.

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Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 338 lira 20 kuruş, en düşük 247 lira 48 kuruş olarak belirlendi.?

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi, bugün düne göre yüzde 19,82 artarak 156 milyon 823 bin 263 lira oldu.?

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 11.00'de 338 lira 20 kuruş, en düşük saat 04.00'te 247 lira 48 kuruş olarak tespit edildi.?

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 320 lira 66 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 323 lira 41 kuruş oldu.?

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 337 lira 98 kuruş, en düşük 199 lira 99 kuruştan işlem gördü.

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 02:16 Kaynak: AA
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