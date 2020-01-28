Spot piyasada elektrik fiyatları - Son Dakika
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Spot piyasada elektrik fiyatları

7 saat önce

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 338 lira 36 kuruş, en düşük 260 lira 99 kuruş olarak belirlendi.

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Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 338 lira 36 kuruş, en düşük 260 lira 99 kuruş olarak belirlendi.?

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi, bugün düne göre yüzde 4,9 azalarak 146 milyon 985 bin 28 lira oldu.?

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 18.00'de 338 lira 36 kuruş, en düşük saat 05.00'te 260 lira 99 kuruş olarak tespit edildi.?

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 318 lira 85 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 320 lira 91 kuruş oldu.?

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 340 lira 73 kuruş, en düşük 235 lira 51 kuruştan işlem gördü.

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 02:32 Kaynak: AA
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