Spot piyasada elektrik fiyatları - Son Dakika
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Spot piyasada elektrik fiyatları

6 saat önce

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 337 lira 50 kuruş, en düşük 249 lira olarak belirlendi.

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Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 337 lira 50 kuruş, en düşük 249 lira olarak belirlendi.?

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi, bugün düne göre yüzde 3,87 azalarak 149 milyon 121 bin 75 lira oldu.?

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 09.00 ve 10.00'da 337 lira 50 kuruş, en düşük saat 04.00'te 249 lira olarak tespit edildi.?

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 316 lira 84 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 319 lira 9 kuruş oldu.?

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 344 lira 77 kuruş, en düşük 250 lira 1 kuruştan işlem gördü.

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 02:18 Kaynak: AA
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